Dursun Özbek'ten Acun Ilıcalı'ya sert yanıt!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son dönemde yaşanan hakem hataları, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile aralarındaki gerilim ve Fenerbahçe hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya cevap veren Özbek, "Seviyesi itibariyle Galatasaray'ın 2. başkanına böyle şeyler söylemesi kabul edilemez, haddine de değil. Rakip takıma bir şey söylüyoruz, cevap federasyon başkanından geliyor. Federasyona söylüyoruz, rakip takım ortaya çıkıyor gündemi değiştirmeye çalışıyor." dedi.

"MHK GÖREVİNİ YAPAMIYOR"

Hakem kararlarını ve yayıncı kuruluşu da eleştiren Özbek, "MHK görevini yapamıyor. Sadece Sivasspor maçının son dakikalarında olanlar değil, hakem fiyaskosu ve MHK tavrı kabul edilemez. Yayıncı kuruluş da bütün maçlarımızın aleyhimizde olan hareketleri başka, lehimize olanları başka göstererek eyyam yapıyor." ifadelerini kullandı.

Özbek son olarak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da seslenerek, "Sayın başkan 'Hakemler bana operasyon çekiyor' diyor. Sen yönetiyorsun, senin kurulun. Gündemi değiştirmeye çalışmayalım. Herkes bu durumlardan etkileniyor. TFF Başkanı kendisine komplo kurduğunu düşündüğü MHK Başkanı ile ilgili eyleme geçmesi lazım." diye konuştu.