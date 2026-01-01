Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan, Erden Timur'a ziyaret

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Genel Sekreter Eray Yazgan ve teknik direktör Okan Buruk, Silivri Cezaevi’ne giderek Erden Timur ve Metehan Baltacı’yı ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre Başkan Özbek, Erden Timur ve Metehan Baltacı ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Özbek’in, her iki isimle de yaklaşık birer saat görüştüğü öğrenildi.