        Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan, Erden Timur'a ziyaret - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan, Erden Timur'a ziyaret

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, Silivri Cezaevi'nde Erden Timur ve Metehan Baltacı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 23:55 Güncelleme: 01.01.2026 - 23:55
        Özbek ve Buruk'tan, Erden Timur'a ziyaret
        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Genel Sekreter Eray Yazgan ve teknik direktör Okan Buruk, Silivri Cezaevi’ne giderek Erden Timur ve Metehan Baltacı’yı ziyaret etti.

        Edinilen bilgiye göre Başkan Özbek, Erden Timur ve Metehan Baltacı ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Özbek’in, her iki isimle de yaklaşık birer saat görüştüğü öğrenildi.

