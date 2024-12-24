Hakim ile tartışan sanığa ceza

Kayseri'de duruşma sırasında mahkeme hakimiyle tartışıp, mübaşire de tepki gösteren Ahmet K. (25), 4 gün disiplin hapsi cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre olay, Kayseri 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde meydana geldi. Mahkemede 'Kasten yaralama' suçundan görülen davanın sanığı olan Ahmet K., duruşma sırasında savunma yaparken müşteki tarafa doğru 'Ben seni dinledim. Sen de ben konuşurken beni dinleyeceksin. Böyle konuşursan seninle dışarıda görüşürüz' dedi.

MÜBAŞİRLE DE TARTIŞTI

Hakim bu sırada sanığı duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle Ahmet K.’yi uyardı. Ahmet K. bu kez de hakime, 'Siz de doğru düzgün yönetin. O zaman siz uyarın. Hakkımızı gasp ediyorsunuz. Söylediğimi yapacaksınız. Müştekiyi uyaracaksınız. Ben size göre mi hareket edeceğim' dedi.

Ahmet K. uyarıları dinlemeyince duruşma düzeninin bozulduğu gerekçesiyle adliyede görevli polislere haber verildi. Bu sırada mahkeme mübaşirinin dışarı çıkarmak istediği Ahmet K. ile mübaşir arasında da kısa süreli tartışma yaşandı.