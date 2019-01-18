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Samsun'da duş almadığı gerekçesiyle sinirlenen iş yeri sahibinin, çalışanının kafasına vurarak eğdiği güğüme silah sayılarak el konuldu.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2016 yılında patron ile çalışanı arasında "banyo yapmama" dolayısıyla çıkan tartışmada "basit yaralama" suçundan açılan kamu davası, 7. Asliye Ceza Mahkemesince karara bağlandı.
Gerekçeli kararda, çalışanına güğümle vuran iş yeri sahibi A.İ.B'ye ekonomik ve sosyal durumu nazara alınarak 3 bin lira adli para cezası verildi. Adli emanete alınan suç aleti alüminyum güğüm ise silah sayıldı.
Kararda iş yeri sahibi A.İ.B. ile müşteki E.B. ve tanık R.D'nin ifadeleri yer aldı.
İfadelere göre A.İ.B, müşteki E.B'nin akrabası olduğunu belirtti.
Çalışanı E.B'nin uzun süredir banyo yapmadığını öne süren A.İ.B, kendisini bu konuda uyardığını söyledi.
A.İ.B, şunları kaydetti:
"Bir gün önce banyo yapacağına söz vermişti. Neden banyo yapmadığını sordum, 'Nasıl banyo yapacağım, su mu var?' dedi. Ben de sobanın üstündeki içinde ılık su olan küçük güğümü gösterdim. 'Bu güğümdeki suyla banyo yapabilirsin.' dedim. Kendisi manevra yaptı, R.D. araya girdi. Araya girmeseydi kendimi onun elinden kurtaramazdım. Daha sonra şikayetçi olmuş.
Karakolda burnunun kanamış olduğunu söylediler. Burnunun nasıl kanadığını bilmiyorum, suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum."
Müşteki E.B. ise havalar kötü olduğu, şofben suyu ısıtmadığı için duş alamadığını, A.İ.B'nin kendisine "Duş alacaksın" diye bağırdığını savundu.
"Bana yüksek sesle çocuğuymuş gibi bağırdı." ifadesini kullanan E.B, şunları belirtti:
"Ben de elimi kaldırarak, 'Ne bağırıyorsun, bana bağıramazsın.' dedim. Sonra güğümü eline aldı. Güğümü bıraktıktan sonra tekme tokat kafama vurmaya başladı. Aramızda uzlaştık, şikayetçi değilim, çalışmış olduğum aylıkları alamadım, bu zararımı ödemedi, zarar talebim yoktur."
Tanık R.D. ise patronu A.İ.B'nin sobanın üzerindeki güğümü alarak içindeki suyu önce E.B'nin üzerine döktüğünü, sonra da kafasına vurduğunu anlattı.
Mahkeme hakimi, "Sanığın birçok defa banyo yapma konusunda uyarmasına rağmen olay tarihinde müştekinin duş almayarak şantiyeye gelmesine sinirlendiğinin, sobanın üzerindeki alüminyum güğümü alarak müştekiye vurduğunun, müştekinin basit tıbbi müdahaleyle iyileşebilecek şekilde yaralandığının sabit olduğunun anlaşıldığı" gerekçesiyle A.İ.B'nin basit yaralama suçundan cezalandırılmasına karar verdi.
Eylemin işlendiği suç aleti güğüm silah sayıldı, sanığın fiilden sonra ve yargılama sürecindeki saygılı tutum ve davranışları ile ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak 3 bin lira para cezası verilmesine hükmedildi.
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