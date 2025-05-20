DUS ile STS sonuçları neden açıklanmadı? ÖSYM'den DUS ile STS sonuç tarihi için açıklama geldi
20 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025-DUS 1. Dönem ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı sonuçlarının 15 Mayıs itibarıyla açıklanması bekleniyordu. Ancak bazı sorulara açılan iptal davası nedeniyle sonuç açıklanma tarihinde gecikme yaşandı. Peki, DUS ile STS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
20 Nisan tarihinde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen DUS ile STS sınavlarının sonuçları halen açıklanmadı. ÖSYM takviminde 15 Mayıs 2025 olarak belirtilen tarihin gecikme nedeninin bazı sorulara açılan iptal davası olduğu öğrenildi. Peki, 2025 DUS ile STS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, son durum...
2025 DUS VE STS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?
20 Nisan'da gerçekleştirilen ve sonuçların 15 Mayıs 2025 tarihinde açıklanması beklenen DUS ile STS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM, bazı sorular için açılan iptal davası nedeniyle sonuçların belirtilen tarihte açıklanmadığını belirtti.
2025 DUS VE STS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, 2025 Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Diş Hekimliği 1.Dönem) sonuçlarının iptal davası sonrası açıklanacağını bildirdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"20 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025-DUS 1. Dönem ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nda (2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) yer alan bazı sorulara iptal davası açılmış olması nedeniyle 2025 ÖSYM Sınav Takvimi'nde sonuç açıklama tarihi 15 Mayıs 2025 olarak duyurulan sınavların sonuçları yargı kararı sonrasında açıklanacaktır."