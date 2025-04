Dusan Tadic: Bizim için her maç final

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'de iki gol atan Dusan Tadic, galibiyeti değerlendirdi.

"HER ŞEYİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ"

Tadic, "Kadıköy'de gol müziği "Dusan on fire" var. Şu anda bunu diyebilir miyiz?" sorusunun ardından, "Öncelikle çok teşekkür ederim. Bunu söyleyebiliriz ama en önemlisi kazanmak. Maçtan önce 8 finalimiz kaldığını konuşmuştuk. Bu ilk maçtı, 3 puanla tamamladık. Kalan maçlarda en iyisini ortaya koyarak her maçı kazanmak istiyoruz. Bunu birlikte yapabiliriz ancak. Taraftarımızla birlikte, Fenerbahçe'yi seven insanlarla bunu başarabiliriz. Şampiyon olmak istiyorsanız, bu anlayışı ortaya koymalısınız. 7 maç kaldı. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Her şeyimizi ortaya koyacağız kazanmak için." dedi.