        Haberler Spor Transfer Dusan Tadic'in yeni adresi resmen belli oldu! - Futbol Haberleri

        Dusan Tadic'in yeni adresi resmen belli oldu!

        Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wahda, Sırbistanlı futbolcu Dusan Tadic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 16:41 Güncelleme: 08.08.2025 - 16:59
        Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu.

        Birleşik Arap Emirlikleri takımı olan Al-Wahda, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen 36 yaşındaki Sırp futbolcuyu kadrosuna kattı.

        Tadic, Sırp ekiplerinden Kızılyıldız'ın da gündemine gelmişti.

        Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 53 maça çıkan Tadic, 13 gol 16 asistlik performans sergiledi.

