Dusko Tosic ile Jelena Karleusa boşanma iddialarını böyle yalanladı

Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa'nın, Ognjen Vranješ ile Facetime'da çıplak bir şekilde görüştüğünün ortaya çıkmasının ardından ikilinin boşanacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Karleusa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı