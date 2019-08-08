2012 yapımı Düşmanı Korurken filmi bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Aksiyon severler Düşmanı Korurken filminin konusunu ve oyuncularını araştırmaya başladılar. Peki Düşmanı Korurken filmi konusu nedir? Düşmanı Korurken filmi oyuncuları kimler? İşte merak edilen soruların yanıtı...
DÜŞMANI KORURKEN FİLMİ KONUSU
Matt Weston, Cape Town kentinde, düzenli ama sıradan bir hayatı olan genç bir CIA ajanıdır. 1 seneyi aşkındır görevli olduğu merkezde dört duvar arasına kısılmış biçimde, saha tecrübesi edinemeden zaman geçirmektedir. Kendini kanıtlayacağı bir görevi dört gözle beklerken, karşısında on yıldır kaçak olan eski CIA ajanı Tobin Frost'u bulur. Frost istihbarat biriminin en ünlü operasyon adamlarından biriyken, CIA'ye sırt çevirmiş ve para karşılığı orduya ait gizli sırları, dosyaları rakip ülkelere satmaya başlamıştır. Hatta Kuzey Kore’nin Amerika'ya karşı elinin güçlenmesinde büyük rol oynamıştır. Şimdi yakalanan Frost, Weston'ın çalıştığı ve "safe house" olarak adlandırılan merkezde sorguya çekilir fakat en güvenli olması beklenen bu bölge, beklenmedik biçimde paralı askerler tarafından basılır. Canlarını son anda kurtaran yeni ikili kendilerini kimin öldürmek istediğini buluncaya kadar en güvenli ve güvenilir yere kaçmak zorundadır.
DÜŞMANI KORURKEN FİLMİ OYUNCULARI
- Denzel Washington - Tobin Frost
- Ryan Reynolds - Matthew "Matt" Weston
- Vera Farmiga - Catherine Linklater
- Brendan Gleeson - David Barlow
- Sam Shepard - Harlan Whitford
- Rubén Blades - Carlos Villar
- Nora Arnezeder - Ana Moreau
- Robert Patrick - Daniel Kiefer
- Liam Cunningham - Alec Wade
- Joel Kinnaman - Keller
- Fares Fares - Vargas
- Sebastian Roché - Robert Heissler
- Jake McLaughlin - Miller
- Nicole Sherwann -Whitford's Assistant
- Stephen Rider - CIA Analyst
- Tracie Thoms - CIA Analyst
- Robert Hobbs - Morgan
Düşmanı Korurken filmi 8 Ağustos 2019 Perşembe akşamı saat 23.20'de ATV ekranlarında olacak.
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