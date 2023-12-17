Düşük faizli konut kredisi şartları: İlk evim kredisi ne zaman çıkacak, kimler başvurabilir ve ödeme planı nasıl olacak? - Merak Edilenler Haberleri

Düşük faizli konut kredisi şartları: İlk evim kredisi ne zaman çıkacak, kimler başvurabilir ve ödeme planı nasıl olacak? - Merak Edilenler Haberleri

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, ilk kez evini alacak vatandaşlar için birtakım kolaylıklar sağlanacak. Bu uygulamayla beraber, ikinci veya üçüncü evini almak isteyen vatandaşların işi zorlaşırken, kredi desteği ilk evini alacak vatandaşlar için kullanılacak. Peki, düşük konutlu faiz kredisi ne zaman çıkacak, kimler yararlanabilir ve başvuru şartları nelerdir? İşte, detaylar...

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:

"Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."