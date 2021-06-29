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HaberlerGündemMUHTAR AÇIKLADI! Son Dakika: Mezarları dışarda bırakan duvar tartışması
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Mezarları dışarda bırakan duvar tartışması! Muhtar nedenini açıkladı

Mersin'de Paşa Türbesi Mezarlığı'nda yeni bir istinat duvarı çekilmesiyle bazı kabirlerin mezarlık dışında kalması tepki çekti. Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale, mezarlıkta yaşanan durumu ve kabirlerin akıbeti ile ilgili açıklamalarda bulundu

MUHTAR AÇIKLADI! Son Dakika: Mezarları dışarda bırakan duvar tartışması
Mezarları dışarda bırakan duvar tartışması
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İHA

Mersin’in Erdemli ilçesinde, Ayaş, Kızkalesi ve Akpınar mahalleleri halkının defin için kullandığı Paşa Türbesi Mezarlığı'na çekilen istinat duvarı tartışma konusu oldu. Duvarın çekilmesiyle bazı kabirler mezarlık dışında kaldı.

Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale, Mersin Antalya D-400 karayolu ile mezarlık duvarı arasında kalan 35-40 senelik mezarların karayolları sınırına girdiğini belirterek, şunları söyledi: "Burası 3 mahallenin ortak kullandığı bir mezarlık. Bununla alakalı biz 3 muhtar Büyükşehir Belediyesine buranın istinat duvarının bakımıyla alakalı dilekçe vermiştik. Bu çalışmalar doğrultusunda bu istinat duvarı yapıldı. Burada 4 tane mezarımız karayolları sınırında kaldığı için bununla alakalı yanlış paylaşımlar yapıldı.

İşin gerçeği şu, bu mezarlar 35-40 yıl önce yapıldığı için karayolları sınırına girmiş. Büyükşehir belediyesi de bu istinat duvarını kendi sınırına çekmek durumunda kaldığı için böyle bir durum ortaya çıktı. Konuyla alakalı mezarlıklar daire başkanıyla görüştük. Kendileri bu mezarlar ile alakalı ailelerle görüşeceklerini, ailelerin istediği doğrultuda da mezarların mezarlık içine alınacağını söylediler."

Mezarlık içerisinde 1220 yılında vefat eden Aktaş oğlu Sinan adlı bir Selçuklu komutanı için 1312 yılında yaptırılan kentteki ilk Türk eserlerinden Paşa Türbesi de bulunuyor. Bölgenin sit alanı olduğu ifade edilirken, yürütülen çalışmaların ise izne tabi gerçekleştirildiği belirtildi.

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