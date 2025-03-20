Ekolali hastaları, duydukları sesleri ve kelimeleri tekrar ederler. Kendi düşüncelerini ifade etmekte zorlandıkları için etkili bir şekilde iletişim kuramayabilirler. Ekolaliye neden olabilecek potansiyel tetikleyici unsurlar nelerdir? Detaylar haberimizde...

EKOLALİ NEDİR?

Ekolali; kişinin bir başkasının söylediği kelimeleri veya cümleleri tekrarlaması durumuna denir. Bu tekrarlar anında veya bir süre sonra gecikmeli olarak gerçekleşebilir. Anında ekolali konuşmacının sözlerinin hemen ardından ortaya çıkar. Gecikmeli ekolali de ise kişi duyduğu ifadeyi bir müddet sonra tekrar eder.

Çocuklar yeni öğrendikleri kelimeleri ve ifadeleri tekrar ederek dil becerilerini geliştirir. Bu yüzden bu dönemde ekolali teşhisi konulamaz ve büyümenin bir parçası olarak görülür. Ancak yetişkinlerde ya da otizm, Tourette sendromu, şizofreni ve afazi gibi durumlarda ortaya çıktığında mutlaka profesyonel bir değerlendirme gerektirir.

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EKOLALİYE NEDEN OLABİLECEK POTANSİYEL UNSURLAR NELERDİR?

1. OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

Otizmli bireylerde ekolali sık karşılaşılan bir durumdur. Bu kimi zaman iletişim kurma çabası olarak da değerlendirilebilir. Otizmde ekolali bir öğrenme aracı olarak da işlev görebilir. Çocuklar duydukları ifadeleri tekrar ederek bu ifadelerin anlamlarını anlamaya çalışabilir.

2. KAFA TRAVMASI

Beyin travmaları, felç veya beyin tümörleri gibi durumlar ekolalinin gelişmesine neden olabilir. Özellikle beynin dil işleme bölgelerinde meydana gelen hasar bu duruma yol açabilir. Nörolojik hasarlara bağlı ekolali genellikle tedavi edilmesi zor olan bir türdür.

3. PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLAR

Şizofreni gibi bazı psikiyatrik rahatsızlıklar da ekolali ile ilişkilendirilir. Bu tür durumlarda ekolali hastanın zihinsel süreçlerindeki karmaşıklığın bir yansıması olabilir.

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4. TOURETTE SENDROMU

İstem dışı ses ve hareketlerin eşlik ettiği bu nörolojik bozukluk ekolali ile ilişkilendirilebilir. Tourette sendromlu bireylerde ekolali genellikle tiklerle birlikte görülür ve bu durum kişinin günlük yaşamını etkileyebilir.

5. AFAZİ

Afazi, beyindeki dil merkezlerindeki hasar konuşma ve kelime tekrarlarına yol açabilir. Bu durum genellikle felç sonrasında ortaya çıkabilir.

EKOLALİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Ekolali genellikle bir konuşma terapisti tarafından uygulanacak testler aracılığıyla tespit edilebilir. Profesyonel terapistler genellikle otizmli çocukları konuşma dersleri aracılığıyla ekolali açısından test eder. Ekolali testi, vakanın hafiften şiddetliye kadar değişen bir aralıkta nerede olduğunun tespitini yapar. Bununla birlikte konuşma terapisti ekolali evresini belirleyebilir ve kişi için en iyi tedavi yöntemini belirleyebilir.