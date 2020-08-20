Sosyal medya fenomeni Duygu Köseoğlu, bir süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi ve menajeri Onur Turgut'tan fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldığını açıkladı ve mahkemeye başvuruda bulunduğunu duyurdu. Peki Duygu Köseoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Duygu Köseoğlu'nun kısaca hayatı...

DUYGU KÖSEOĞLU KİMDİR?

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Duygu Köseoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu. Köseoğlu, YouTube ve Twitch programları üzerinden yayın yapıyor. Duygu Köseoğlu, vokal koçu müzisyen Onur Turgut ile evlidir.