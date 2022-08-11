Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Duygu Sarışın'dan 'Çağatay Ulusoy' açıklaması!

Duygu Sarışın, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Çağatay Ulusoy'un rol aldığı dizinin setinde kaza geçirdiği yönündeki söylentilerle alakalı konuştu. İddiaların asılsız olduğunu ifade eden Sarışın, "Öyle bir kaza yok. Çağatay Bey'in sağlığı gayet yerinde." dedi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Duygu Sarışın'dan 'Çağatay Ulusoy' açıklaması! Sette kaza mı geçirdi? - Magazin haberleri

    Önceki gün 'Terzi' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Çağatay Ulusoy'un çekim sırasında kaza geçirdiği ileri sürülmüştü. Kendisi gibi oyuncu olan Duygu Sarışın ile aşk yaşayan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Ulusoy'un ölümden döndüğü iddia edilmişti.
  • Duygu Sarışın'dan 'Çağatay Ulusoy' açıklaması! Sette kaza mı geçirdi? - Magazin haberleri

    SEVGİLİSİNDEN AÇIKLAMA

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Söylentilerin ardından Nişantaşı'nda görüntülenen Duygu Sarışın, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Sevgilisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Sarışın, "Öyle bir kaza yok. Çağatay Bey'in sağlığı gayet yerinde. Sorduğunuz için teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.
  • Duygu Sarışın'dan 'Çağatay Ulusoy' açıklaması! Sette kaza mı geçirdi? - Magazin haberleri

    "YENİ DÖNEMDE EKRANDA OLACAĞIM"

    Oyuncu, ayrıca, "Yeni dönemde ekranda olacak mısınız?" sorusuna, "Evet, olacağım. İki televizyon projesi var. İkisinden birine karar vereceğim." yanıtını verdi.
  • Duygu Sarışın'dan 'Çağatay Ulusoy' açıklaması! Sette kaza mı geçirdi? - Magazin haberleri

    "BU KONULARA GİRMEYELİM LÜTFEN!"

    Daha önce nikah masasına oturup, anne olmak isteyen oyuncunun, sevgilisinin evliliğe mesafeli tutumuyla hüsrana uğradığı öne sürülmüştü.

    Ortaya atılan dedikodular hakkında konuşan Sarışın, "İlişkimiz iyi gidiyor. Hiç öyle bir şey yok. Bu konulara girmeyelim lütfen." demekle yetinmişti.
  • Duygu Sarışın'dan 'Çağatay Ulusoy' açıklaması! Sette kaza mı geçirdi? - Magazin haberleri

    "KALPLERİMİZ NASIRLAŞTI"

    Ayrıca yaklaşık 5 yıldır aşk yaşayan Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın ayrıldıkları konuşulmuştu.

    Bunun üzerine Ulusoy, kariyer planlaması nedeniyle sevgilisiyle ayrıldığı ve Sarışın'ın evi terk ettiği iddiaları ile ilgili açıklama yapmıştı.

    Çağatay Ulusoy, "Yokmuş gördüğünüz gibi. Bu haberler sık çıkmaya başladı. Bizim kalplerimiz nasırlaştı. Gülüp, geçiyoruz ama ailelerimiz üzülüyor. Etrafımızda bu mevzulara hassas bakan insanlar var." demişti.
  • Duygu Sarışın'dan 'Çağatay Ulusoy' açıklaması! Sette kaza mı geçirdi? - Magazin haberleri

    "HER İLİŞKİDE TARTIŞMALAR OLUR"

    Duygu Sarışın da muhabirlerin "5-6 kez ayrılıp, barıştığınıza dair haberler çıktı. Bu haberler sizi üzüyor mu?" sorusuna yanıt vermişti.

    Ünlü oyuncu, "Sizin gazeteci arkadaşlarınız yazıyor. Yoksa 3-4 kere ayrılıp, barışacak tipler değiliz. Her ilişkide tartışmalar olur, kardeşimle bile tartışıyoruz bazen. Biz ayrılmadık ki..." ifadelerini kullanmıştı.
  • Duygu Sarışın'dan 'Çağatay Ulusoy' açıklaması! Sette kaza mı geçirdi? - Magazin haberleri
  • Duygu Sarışın'dan 'Çağatay Ulusoy' açıklaması! Sette kaza mı geçirdi? - Magazin haberleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.