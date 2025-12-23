Duyu bütünleme terapisi nedir? Duyu bütünleme terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

Günlük yaşamda birçok kişi görme, işitme, dokunma, hareket ve denge gibi birçok duyudan gelen bilgileri aynı anda işler. Ancak bazı çocuklar ve yetişkinler bu duyusal bilgileri düzenlemekte zorlanabilir. Bu durum davranış problemlerinden öğrenme güçlüklerine kadar birçok alanda kendini gösterebilir. Böyle bir anda devreye giren duyu bütünleme terapisi, kişinin duyusal uyaranlara verdiği tepkileri düzenlemeyi ve günlük yaşamda daha işlevsel olmasını desteklemeyi amaçlar. Duyu bütünleme terapisi yapılandırılmış bir yaklaşımdır ve sadece uzmanlar tarafından verilebilir.

DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ NEDİR?

Duyu bütünleme terapisi nedir? Beynin duyulardan gelen bilgileri organize etme ve anlamlandırma sürecini destekleyen bir terapi yöntemi olarak bilinir. Söz konusu yaklaşım, bilhassa çocukların motor, bilişsel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla uygulanır. Duyu bütünleme terapisinin temel özellikleri aşağıda verilmiştir;

Duyusal bilgilerin düzenlenmesini hedeflemesi

Kişinin çevresel uyaranlara verdiği tepkileri dengelemesi

Hareket, denge ve dokunma duyularına odaklanması

Çocuğun aktif katılımını esas alması

Oyun temelli ve yapılandırılmış bir süreç sunması

Bu terapi, duyusal hassasiyetler ya da duyusal arayış davranışları gösterenler için destekleyici bir yöntem olarak değerlendirilir. Sadece uzmanlar tarafından alınmasına özen gösterilmelidir.

DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ NASIL YAPILIR? Duyu bütünleme terapisi nasıl yapılır? Söz konusu terapi yaklaşımı, ilgili alanda eğitim almış uzmanlar tarafından özel olarak düzenlenmiş terapi ortamlarında uygulanır. Terapi süreci ise tamamen kişinin ihtiyaçlarına göre planlanır. Buna sadece uzman olan kişi karar verebilir. Terapi sürecinde genel olarak şu adımlar göze çarpar; Kişinin duyusal profiline yönelik kapsamlı değerlendirme yapılması

Güçlü ve desteklenmesi gereken duyusal alanların belirlenmesi

Kişiye özel terapi hedeflerinin oluşturulması

Oyun ve hareket temelli aktivitelerin uygulanması

Duyusal uyaranlara kontrollü şekilde maruz kalınması

Gelişimin düzenli olarak takip edilmesi Uygulamalarda salıncaklar, tırmanma ekipmanları, denge tahtaları ve farklı dokular içeren materyaller kullanılabilir. Bunlardaki amaç, terapiyi alan kişinin duyusal deneyimlere daha uyumlu tepkiler vermesini sağlamaktır. DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ FAYDALARI NELER? Duyu bütünleme terapisi faydaları bir hayli fazladır. İlgili terapi, kişinin günlük yaşam becerilerini ve çevresiyle kurduğu ilişkiyi güçlendiren birçok fayda sunar. İşte duyu bütünleme terapisinin öne çıkan bazı faydaları; Duyusal hassasiyetlerin azalması

Dikkat ve odaklanma becerilerinin gelişmesi

Motor planlama ve koordinasyonun artması

Günlük yaşam aktivitelerinde daha bağımsız olunması

Davranış problemlerinin azalması

Sosyal etkileşim becerilerinin güçlenmesi Bu faydalar, özellikle çocukların okul ve sosyal yaşamda daha uyumlu olmasına katkı sağlar. DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ NEDEN YAPILIR? Duyu bütünleme terapisi, kişinin duyusal bilgileri sağlıklı şekilde işleyememesi sonucu ortaya çıkan zorlukları azaltmak amacıyla uygulanır. Bu terapinin yapılma nedenleri arasında şunlar vardır;