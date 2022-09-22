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Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

İnsan vücudu gerçekten çok etkileyici olabiliyor! Dışarıdan çok fark edilmese de aslında vücudumuz devamlı olarak çalışıyor. İçerideki sistem birbiriyle bağlantılı olarak kendini sürekli yeniliyor. Bu güzel iş birliği sayesinde, aslında her gün yeni biri olarak uyanıyoruz. İşte, duyunca çok şaşıracağınız, vücudumuzun harika bir işlevi olduğunu anlatan ilginç gerçekler...

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  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

     DNA’mızın yüzde 50’si muzunkiyle aynıdır.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Beynimiz dakikada 1,000 kelime okuyabilir.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Gözlerimiz 10 milyon farklı rengi algılar ve herhangi bir teleskoptan daha fazla bilgi alır.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Nüfusun yüzde 2'lik şanssız kısmı hiç koku almıyor.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Hayatımız boyunca kilolarca deri dökeriz.

     
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Göbek deliğiniz, bir yağmur ormanının tamamındaki ekosistem kadar bakteri taşır.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Beynin, yüzde 80'i su. Televizyonlardaki beyinler gerçek değil. Yaşayan bir beyin dokusu jöleye benziyor.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Gözlerimiz o kadar hassastır ki eğer dünya düz olsaydı bir mum ışığını 40 bin kilometre öteden görebilirdik.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Hücrelerimizin yüzde 90'ı mantar ve bakteri hücrelerinden oluşur.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Bir yetişkin 7 oktilyon atomdan oluşur.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Hayatımız boyunca 25 bin litre tükürük üretiriz. Bu, 2 yüzme havuzunu dolduracak kadar fazladır.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Biz, dünyadaki en iyi uzun yol koşucularıyızdır öyle ki ilk insanlar avlarının peşinden, av yorulmaktan bitkin düşene kadar koşarmış.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Kaslarımız sandığımızdan çok daha güçlüdür. Gücümüz, tendon ve kaslarımızı incitmememiz için sınırlandırılmıştır. Bu sırlama, adrenalin deşarjı yapılınca ortadan kalkar böylece insanlar arabaları veya iri parçaları kaldırabilmektedir.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

     Burnumuz 50 bin farklı kokuyu hatırlayabilir.

     
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Bebekler, yetişkinlerden 60 tane fazla kemiğe sahiptir.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Vücutta her santimetrekareye düşen tüy sayısı şempanzeninkiyle aynı. Ama insanların tüyleri çok daha açık renklidir.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Beynimiz bir ampulü yakacak kadar elektrik üretebilir.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

     Kırmızı kan hücreleri sadece 20 saniyede tüm vücudunuzu dolaşır.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Vücudumuzdaki en kuvvetli kas, ağzımızda bulunan çiğneme kasıdır.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Gözümüzdeki odaklama kasları günde 100 bin kez gezinir. Bacaklarınızı aynı şekilde çalıştırmak istediğinizde ise günde 80 bin kilometre yürümeniz gerekmektedir.

     
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Vücudumuz her saniye 25 milyon yeni hücre üretir. Her 13 saniyede bir Amerika’daki tüm insan nüfusundan daha fazla hücre üretiriz.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Eğer insan beyni bir bilgisayar olsaydı saniyede 38 bin trilyon işlem yapabilirdi. Dünyanın en güçlü süper bilgisayarı BlueGene bunun sadece .002%’sini yapabilir.

     
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Hayatımız boyunca uyanık olduğumuz zamanın 10%’unu göz kırpmadan ötürü, gözlerimiz kapalı geçiririz.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Gözler doğumdan itibaren hep aynı boydadır ama burun ve kulak sürekli büyümeye devam eder. Bebeklerin size kocaman gözlerle bakmasının sebebi budur.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Vücudumuz aslında karanlıkta parlar ancak yaydığımız ışık gözümüzün algılayabileceğinden 1,000 kat zayıftır.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    60 yaşına gelen insanlar tat alma duyularının yarısını kaybediyor.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    İnsan vücudundaki en büyük hücre, kadın yumurtasıdır. İnsan vücudundaki en küçük hücre ise sperm hücresi.

     
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Her gün 120 milyon cinsel ilişki yaşanıyor. 
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Tırnakların uzama hızı ayda 2.5 mm.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Dolu mesane tenis topu büyüklüğündedir. Dolu mesane 400-800 cc idrar tutabilmesine rağmen, 250-300 cc'de tuvalet ihtiyacı duyuluyor.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    El tırnaklarının uzama hızı, ayak tırnaklarının 4 katı. Açıkta bulunan tırnaklar hızlı uzuyor.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Aşık olunca beynimiz amfetaminlerle aynı etkiye sahip olan sinir taşıyıcıları ve hormonları serbest bırakır.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Öksürük hızı 100 km/saat. Mikroplar bu yüzden etrafa yayılıyor.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Ayaklarda 500 bin ter bezi bulunup yaklaşık 475 mililitre ter üretir. Ayrıca erkeklerde kadınlara göre daha fazla ter bezi bulunur.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Kadınlar gözlerini erkeklerden 2 kat daha sık açıp kapıyor. Bir kadın dakikada 13 kere gözünü kırpar.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Hapşırık hızı 160 km/saat'i geçiyor. 
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

     Tek bir adım atmak için 200 kas kullanılıyor.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Bir bebek öküz kadar güçlüdür. Tabii ki bir bebek öküz arabası çekemez ama bebek öküzün boyutlarında olsaydı, bunu yapabilecek kadar güçlü olurdu.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    İnsan dudaklarına kırmızı rengi, derinin hemen altındaki kılcal damalar veriyor. Bu bir insanın kansız kalınca ya da çok kan kaybedince dudaklarının neden soluklaştığını da açıklıyor.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Gülümsemek için 17, kaşları çatmak için 43 kas çalışıyor.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

     Derinizin tüm hücreleri her 27 günde bir yenileniyor.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Derinizin her 2.5 santimetre karesinde 32 milyon bakteri bulunur. Çoğu zararsız ve hatta vücut sağlığı için faydalıdır.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Midenin iç çeperi 3-4 günde bir yenileniyor. Yoksa mide asidi iç çeperi eritir. Mide, dalak, bir akciğer, bir böbrek, karaciğerin yüzde 75'i, bağırsakların yüzde 80'i olmadan insan yaşayabilir.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Böbreküstü bezleri sürekli küçülür. Çok yaşlı insanlarda böbreküstü bezleri görünmez.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Akciğerimizin yüzey alanı bir tenis kortu kadardır.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Kadınlar, bir kokuyu ayrıştırmada erkeklerden daha iyi. Özellikle narenciye, vanilya, tarçın ve kahve kokularını kadınlar daha iyi alıyor.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Saç ömrü 3-7 yıldır. Her gün saç kaybetmenize rağmen, saç telinin ömrü, kopartılmazsa 7 yılı buluyor.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Her saç kökü hayat boyunca 20 ayrı saç üretebilir. Sarışınların ortalama 146 bin, siyah saçlıların 100 bin, kahverengi saçlıların 100 bin ve kızıl saçlıların 86 bin saç kökü bulunur.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Bir tel saç, 100 gram taşır.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Beyin, gece daha aktif çalışıyor. Günlük faaliyetlerden sonra zihnimizi dinlendirmek için uyumak tamamen safsata. Vücudu kapatınca beyin daha da açılıyor.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Kandaki oksijenin beşte birini harcıyor. Oksijensiz kalmak bu yüzden öncelikle beyin hasarına neden oluyor.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

    Sinir sinyallerinin hızı saatte 274 kilometreye ulaşabiliyor. Beynimizin olaylara ve acıya anında tepki vermesini bu açıklıyor.
  • Duyunca çok şaşıracağınız insan vücuduna dair ilginç gerçekler

     Beyin 10 Watt'lık ampul kadar enerji tüketiyor. Bu enerjiyi uykuda da harcıyor.

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