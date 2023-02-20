KEREM FIRTINA

Oyuncu Kerem Fırtına Elazığlı olmasıyla ilgili şu cümleleri kurmuştur: “İşaret takip etmeyi seviyorum. Gerçek ya da değil, bununla ilgilenmeden… Bende uyandırdıklarına bakıyorum. 23 sayısı da bu durumlardan biri. 23 Eylül doğumluyum. Sonbahar ekinoksu ayın 23’ünde, annem 23 Ekim’de doğmuş, babam 23 Şubat’ta. Bir de Elazığlıyız biz, plakası 23.”