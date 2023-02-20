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Duyunca şaşkınlık yaşayacaksınız! İşte Elazığlı olan ünlü isimler...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilimizde 4-5 aralığındaki artçı sarsıntılar yaşanıyor. AFAD verilerine göre Elazığ'ın Palu ilçesi sabaha kadar 6 kez sallandı. Bu artçıların en şiddetlisi ise 4.7 olarak ölçüldü. Bu kapsamda sosyal medyada Elazığlı ünlüler merak konusu oldu. İşte duyunca şaşkınlık yaşayacağınız Elazığlı ünlü isimler...

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  • Duyunca şaşkınlık yaşayacaksınız! İşte Elazığlı olan ünlü isimler...

    NACİ GÖRÜR

    1947 yılının Eylül ayında dünyaya gelen Prof. Dr. Naci Görür aslen Elazığlıdır.
  • Duyunca şaşkınlık yaşayacaksınız! İşte Elazığlı olan ünlü isimler...

    FAİK ÖZTÜRK

    13 Nisan 1962 doğumlu Faik Öztürk aslen Ağın Elazığlıdır.
  • Duyunca şaşkınlık yaşayacaksınız! İşte Elazığlı olan ünlü isimler...

    CANAN KARATAY

    Canan Karatay aslen Elazığ Harput’ludur.
  • Duyunca şaşkınlık yaşayacaksınız! İşte Elazığlı olan ünlü isimler...

    BÜLENT PARLAK

    Bülent Emrah Parlak İstanbul’da dünyaya gelmiş aslen Elazığ Karakoçanlı’dır.
  • Duyunca şaşkınlık yaşayacaksınız! İşte Elazığlı olan ünlü isimler...

    NECATİ ŞAŞMAZ

    Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz, aslen Zaza’dır, Harputlu Elazığ doğumludur.
  • Duyunca şaşkınlık yaşayacaksınız! İşte Elazığlı olan ünlü isimler...

    HANDE SUBAŞI

    21 Şubat 1984 yılında Ankara’da dünyaya gelen Hande Subaşı, baba tarafından aslen Elazığlıdır.
  • Duyunca şaşkınlık yaşayacaksınız! İşte Elazığlı olan ünlü isimler...

    AYÇA BEĞEN

    1987 yılında doğan Kısmetse Olur'un eski gelin adaylarından Ayça Beğen,  baba tarafından aslen Elazığlıdır.
  • Duyunca şaşkınlık yaşayacaksınız! İşte Elazığlı olan ünlü isimler...

    UFUK BEYDEMİR

    1992 yılında İstanbul’da dünyaya Ufuk Beydemir, aslen Elazığlıdır.
  • Duyunca şaşkınlık yaşayacaksınız! İşte Elazığlı olan ünlü isimler...

    BELÇİM BİLGİN

    Ünlü oyuncu Belçim Bilgin aslen Elazığ, Palu kökenlidir.
  • Duyunca şaşkınlık yaşayacaksınız! İşte Elazığlı olan ünlü isimler...

    BURAK BULUT

    "Sevmedim Deme" isimli parçasıyla gözde şarkıcılar arasına giren Burak Bulut, baba tarafından Elazığlıdır. Sevilen isim İstanbul'a yeni taşınmıştır.
  • Duyunca şaşkınlık yaşayacaksınız! İşte Elazığlı olan ünlü isimler...

    KEREM FIRTINA

    Oyuncu Kerem Fırtına Elazığlı olmasıyla ilgili şu cümleleri kurmuştur: “İşaret takip etmeyi seviyorum. Gerçek ya da değil, bununla ilgilenmeden… Bende uyandırdıklarına bakıyorum. 23 sayısı da bu durumlardan biri. 23 Eylül doğumluyum. Sonbahar ekinoksu ayın 23’ünde, annem 23 Ekim’de doğmuş, babam 23 Şubat’ta. Bir de Elazığlıyız biz, plakası 23.”
  • Duyunca şaşkınlık yaşayacaksınız! İşte Elazığlı olan ünlü isimler...

    MUSTAFA KESER

    Usta sanatçı Mustafa Keser, 1945 yılında Elazığ'ın Maden İlçesi'nde dünyaya gelmiştir.
  • Duyunca şaşkınlık yaşayacaksınız! İşte Elazığlı olan ünlü isimler...

    KADİR ÇÖPDEMİR

    Kadir Çöpdemir, 1967 yılının Eylül ayında Elazığ'da dünyaya gelmiştir.
  • Duyunca şaşkınlık yaşayacaksınız! İşte Elazığlı olan ünlü isimler...

    BERK OKTAY

    1982 Ankara doğumlu Berk Oktay baba tarafından aslen Elazığlıdır.
  • Duyunca şaşkınlık yaşayacaksınız! İşte Elazığlı olan ünlü isimler...

    İPEK ERDEM

    1984 Bursa doğumlu İpek Erdem, baba tarafından aslen Elazığlıdır.
  • Duyunca şaşkınlık yaşayacaksınız! İşte Elazığlı olan ünlü isimler...

    CİHANGİR CEYHAN

    1989 yılının Ekim ayında Adana'da dünyaya gelen Cihangir Ceyhan, baba tarafından Elazığlıdır.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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