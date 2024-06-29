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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düzce'de beton mikseriyle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Düzce'de beton mikseriyle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

        Düzce'de sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri, karşı şeride geçerek otomobil ile çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 02:27 Güncelleme: 29.06.2024 - 02:31
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        Beton mikseriyle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
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        Düzce’de beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca istikametinde seyreden Y.Y’nin kullandığı beton mikseri, Düzköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

        Karşı yönde seyreden Yüksel Karadeniz idaresindeki otomobil ile çarpışan mikser, ardından boş su kanalını aşarak ağaçlık alana girdi.

        OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobil sürücüsü Karadeniz’in öldüğü tespit edildi.

        Karadeniz’in cesedi, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        YARALI, HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralanan beton mikseri sürücüsü de ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #haberler
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