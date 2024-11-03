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        Haberler Gündem Düzce'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Güncel haberler

        Düzce'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 04:51 Güncelleme: 03.11.2024 - 04:51
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        Yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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        Yazıpınar Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden ev sahibi Özcan Engin’in ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Düzce, Gölyaka ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri, yangını söndürerek çevreye sıçramasını engelledi.

        Dumandan etkilenen bir itfaiye personeline ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edildi.

        Yangının çıktığı daire kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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