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        Haberler Gündem Güncel Düzce'de denizde can pazarı | Son dakika haberleri

        Düzce'de denizde can pazarı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize giren 3'ü çocuk 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan 4 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 16:26 Güncelleme: 19.08.2024 - 16:28
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        Denizde can pazarı: 2'sinin durumu ağır
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        Akçakoca'daki Değirmenağzı MTA Plajı'nda serinlemek için denize giren B.Ç. (16), N.U. (60), N.Ç. (16) ve M.Ç. (14), boğulma tehlikesi geçirdi.

        Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, sahil güvenlik, cankurtaran ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

        2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

        Vatandaşların da yardımıyla denizden çıkarılan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. N.U. ve M.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Öte yandan boğulma tehlikesi geçirenlerin, mevsimlik tarım işçisi olduğu öğrenildi.

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        #düzce akçakoca
        #boğulma
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