Düzce'de depremi yaşayan Alparslan harçlıklarını bağışladı

AA'nın haberine göre kendisi de depremi yaşadığı için afeti yaşayanların durumundan etkilenen Alparslan, annesi Sinem Demir'e kumbarasındaki paraları kardeşlerine göndermek istediğini söyledi.

Geçen kasım ayında 5,9 şiddetindeki depremde korktuğu için bir müddet AFAD'ın kurduğu çadırlarda yaşayan Alparslan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremleri televizyonlardan izledi.

KUMBARASINI TESLİM ETTİ

Annesiyle Türk Kızılay Düzce Şubesine gelen Alparslan, kumbarasını Şube Başkanı Halil Aydın'a teslim etti.

Depremzede arkadaşlarına yazdığı mektupla Kızılay çalışanlarını da duygulandıran Alparslan, mektubunda şu satırları kaleme aldı:

"Ben Düzce'de deprem olduğunda çok korktum. Deprem olduğunda uyuyorduk. Giyinip kendimizi dışarı zor attık. Birçok ilimizde yaşanan depremi duyunca aynı korkuyu yaşadım. Biz bir süre okula gidemedik. Ben de bundan dolayı büyüklerimin verdiği harçlıkları oradaki çocuklara göndermeye karar verdim. Ben burada çikolata almasam da olur. Oradaki çocuklar üşümesin, aç kalmasın. Elbiselerimi ve oyuncaklarımı da oradaki çocuklara göndereceğim. Kızılaycı abi ve ablalarım. Bunu lütfen oradaki çocuklara ulaştırın."

Alparslan Efe Demir, bağış yapmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Ben depremde çok korkmuştum. Oradaki arkadaşlarıma yardım etmek istedim" dedi.