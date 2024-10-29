Düzce'de bisiklet sürücüsü İstiklal Marşı'nı duyunca hazırola geçti
Cumhuriyetin 101. yıldönümü tüm yurtta tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Düzce'de düzenlenen Cumhuriyet Bayramı'nda İstiklal Marşı'nın okunduğu anda Anıtpark'tan geçen bisiklet sürücüsünün hazırola geçişi ilginç bir görüntüye sahne oldu
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıldönümü tüm yurt ve yurt dışı temsilciliklerinde tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler renkli görüntülerle devam ediyor.
BİSİKLET ÜSTÜNDE DİK DURUŞ
Bu görüntülerden biri de Düzce'de yaşandı. İl merkezinde bulunan Anıtpark'ta düzenlenen Cumhuriyet kutlamaları etkinliğinde İstiklal Marşı çalındı. O esnada marşı duyar duymaz bisikletin üstünde hazırola geçen sürücünün bu hâli ilginç bir görüntüyü oluşturdu.