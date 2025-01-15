Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce Belediye Başkanı Özlü: İstanbul'a kanalizasyon karışmış sular gidiyor

        DÜZCE Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'den geçen, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan önemli kaynaklardan birisi olan Melen Çayı ile ilgili, "İstanbul'a kanalizasyon karışmış sular gidiyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 16:39 Güncelleme: 15.01.2025 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce Belediye Başkanı Özlü: İstanbul'a kanalizasyon karışmış sular gidiyor
        ABONE OL

        DÜZCE Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce’den geçen, İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan önemli kaynaklardan birisi olan Melen Çayı ile ilgili, "İstanbul’a kanalizasyon karışmış sular gidiyor" dedi.

        Düzce’den doğan ve Karadeniz’e dökülen Melen Çayı, İstanbul’un içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kentten geçen Melen Çayı’na kanalizasyon sularının karıştığını söyledi. Gazetecilere açıklama yapan Başkan Özlü, “Melen Çayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’nin (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su havzası kapsamında kalıyor. İSKİ, Düzce’de yapması gereken yatırımları 5 yıldır tamamlayamadı. Düzce’de birçok dereden akan sular İstanbul’a içme suyu olarak gidiyor. Bu suların arıtmalarla temizlenmesi ve İstanbul’a temiz su gitmesi gerekirken, İSKİ’nin tamamlayamadığı yatırımlar sebebiyle İstanbul’a kanalizasyon karışmış sular gidiyor. İSKİ’nin ve İBB’nin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) bu konuda tedbir almasını bekliyoruz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Bir gün önce çay içmeye gittikleri ailenin kızını öldürdü!
        Bir gün önce çay içmeye gittikleri ailenin kızını öldürdü!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Hadzabe Kabilesi'nin avcı-toplayıcı yaşamı
        Hadzabe Kabilesi'nin avcı-toplayıcı yaşamı
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…

        Benzer Haberler

        Düzce Belediye Başkanı Özlü'den Melen Havzası açıklaması:
        Düzce Belediye Başkanı Özlü'den Melen Havzası açıklaması:
        Bolu Belediye Başkanı Özcan, Düzce'de ziyaretlerde bulundu
        Bolu Belediye Başkanı Özcan, Düzce'de ziyaretlerde bulundu
        Düzce'de "Ortak Sağlık Güvenlik Birimi" firmaları toplantı yaptı
        Düzce'de "Ortak Sağlık Güvenlik Birimi" firmaları toplantı yaptı
        Cumayeri'nde dere ıslah çalışmalarına başlanıyor
        Cumayeri'nde dere ıslah çalışmalarına başlanıyor
        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Düzce'de öğrencilerle buluştu
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Düzce'de öğrencilerle buluştu