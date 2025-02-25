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        Buzlu yolda otomobil takla attı; yaralılar itfaiye tarafından kurtarıldı

        DÜZCE, D-100 Karayolu'nda buzlanan yolda takla atan otomobildeki 2 kişi araçta sıkışarak yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 05:35 Güncelleme: 25.02.2025 - 05:40
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        Buzlu yolda otomobil takla attı; yaralılar itfaiye tarafından kurtarıldı
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        DÜZCE, D-100 Karayolu'nda buzlanan yolda takla atan otomobildeki 2 kişi araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, saat 23.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Hacıkadirler köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Adem Pekdemir idaresindeki 06 BTC 004 plakalı otomobil, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yan yola uçup takla attı. Kazada, sürücü Adem Pekdemir ile Şevval Ünaldı araç içinde sıkıştı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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