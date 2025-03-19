Metruk evin zeminini kazarak define aramışlar

DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde, 2 katlı metruk evin zemininde çukur ve tünel kazarak kaçak define kazıldığı tespit edildi. Jandarma, şüphelilerni yakalanması için çalışma başlattı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakoca ilçesinde 2 katlı metruk evin zemininde kaçak kazı yapılarak define arandığı yönünde ihbar üzerine harekete geçti. Eve yapılan baskında zemin kısmında çukur tespit edildi. 10 metre derinliğinde ve 1 metre genişliğindeki çukura inen jandarma ekipleri, devamında 15 metre uzunluğunda bir tünelin kazıldığını fark etti. Burada yapılan aramada elektrikli vinç, benzinli su pompası, toprak burgu makinası, el arabası, 2 adet 4 metrelik merdiven, 2 kazma, 2 çapa, 4 kürek, 2 metre uzunluğunda demir şiş, 30 metre uzatma kablosu ele geçirildi. Kazıyı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.