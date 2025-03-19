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        Metruk evin zeminini kazarak define aramışlar

        DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, 2 katlı metruk evin zemininde çukur ve tünel kazarak kaçak define kazıldığı tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:40 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:45
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        Metruk evin zeminini kazarak define aramışlar
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        DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde, 2 katlı metruk evin zemininde çukur ve tünel kazarak kaçak define kazıldığı tespit edildi. Jandarma, şüphelilerni yakalanması için çalışma başlattı.

        Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakoca ilçesinde 2 katlı metruk evin zemininde kaçak kazı yapılarak define arandığı yönünde ihbar üzerine harekete geçti. Eve yapılan baskında zemin kısmında çukur tespit edildi. 10 metre derinliğinde ve 1 metre genişliğindeki çukura inen jandarma ekipleri, devamında 15 metre uzunluğunda bir tünelin kazıldığını fark etti. Burada yapılan aramada elektrikli vinç, benzinli su pompası, toprak burgu makinası, el arabası, 2 adet 4 metrelik merdiven, 2 kazma, 2 çapa, 4 kürek, 2 metre uzunluğunda demir şiş, 30 metre uzatma kablosu ele geçirildi. Kazıyı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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