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        Almanya'dan geldiği Düzce'de aranıyordu, cuma namazında ortaya çıktı

        ALMANYA'dan yakınlarını ziyaret için Düzce'ye gelen Tunç Denizgöçer (45), uçak biletini aldığı gün geri dönmeyince son olarak sosyal medyadan paylaşım yaptığı Akçakoca'da boğuldu sanılarak denizde aranmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 20:15 Güncelleme: 28.03.2025 - 20:20
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        Almanya'dan geldiği Düzce'de aranıyordu, cuma namazında ortaya çıktı
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        ALMANYA’dan yakınlarını ziyaret için Düzce’ye gelen Tunç Denizgöçer (45), uçak biletini aldığı gün geri dönmeyince son olarak sosyal medyadan paylaşım yaptığı Akçakoca’da boğuldu sanılarak denizde aranmaya başladı. Cuma namazında vatandaşlar tarafından fark edilen Denizgöçer, ihbar üzerine camiye gelen jandarma ekibi tarafından merkeze götürüldü.

        Düzceli olan Tunç Denizgöçer, uzun süredir yaşadığı Almanya’dan bayram öncesi yakınlarını ziyaret etmek için memleketine geldi. 26 Mart tarihinde uçak bileti alan ve Almanya’ya dönmesi gereken Denizgöçer, dönüş yapmayınca ailesi şüphelendi ve sosyal medya paylaşımlarını kontrol etti. Denizgöçer’in son olarak Akçakoca Çayağazı köyü civarına gittiğini gören ailesi ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri bölgede yaptıkları kontrollerde Tunç Denizgöçer’in aracını ve eşyalarını buldu. Denize girdiği tahmin edilen Denizgöçer’in bulunması için AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı.

        Boğulduğu düşünülerek Karadeniz’de aranan Tunç Denizgöçer, Altunçay köyü camiinde cuma namazında vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine camiye gelen jandarma ekipleri Denizgöçer'i merkeze götürdü. Akçakoca Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolleri yapılan Denizgöçer, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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