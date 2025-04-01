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        Alev alev yanan iş yeri kullanılamaz hale geldi

        DÜZCE'de makine üretimi yapılan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 20:09 Güncelleme: 01.04.2025 - 20:15
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        Alev alev yanan iş yeri kullanılamaz hale geldi
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        DÜZCE’de makine üretimi yapılan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 18.00 sıralarında Kültür Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı’nda meydana geldi. Makine üretimi yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatı katında başlayan yangında, alevler kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, iş yeri kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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