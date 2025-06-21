Zabıta ekiplerinden inşaatlara 'YKS' uyarısı

DÜZCE'dezabıta ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle inşaatları gezerek, sınav saatlerinde sessiz olunması yönünde uyarıda bulundu.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, YKS'ye girecek öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için okul çevrelerindeki inşaatları gezerek uyarılarda bulundu. Dün ve bugün inşaat sahipleri ve çalışanlar ile görüşen ekipler, sınav saatlerinde sessiz olunması yönünde uyarı yaptı. "Cumartesi ve pazar günü YKS var. Belediye mücavir alanındaki tüm inşaatları geziyoruz. Ses olmaması amacıyla sizden ricamız, cumartesi ve pazar günü biraz dikkatli olmanız. Öğrencilerimiz sınavda sesten etkilenmesinler, heyecan yapmasınlar. Onlara yardımcı olalım" diyen ekiplere, inşaat sahipleri olumlu yanıt vererek öğrencilere başarılar diledi.