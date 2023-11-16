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        Düzce'de çalılıkta mahsur kalan büyükbaş hayvan kurtarıldı

        Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, dikenli çalıların arasında çamura saplanmış halde bulunan büyükbaş hayvan kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 09:20 Güncelleme: 16.11.2023 - 09:20
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        Düzce'de çalılıkta mahsur kalan büyükbaş hayvan kurtarıldı
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        Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, dikenli çalıların arasında çamura saplanmış halde bulunan büyükbaş hayvan kurtarıldı.

        Yaka Mahallesi'nde besici Tolga Mert Bulut'un 2 gün önce meraya otlatmaya çıkardığı büyükbaş hayvanlarından biri kayboldu.

        Mahalleyi araştıran Bulut, hayvanını 2 gün sonra kırsalda dikenli çalıların arasında buldu.

        Çamura saplanmış haldeki büyükbaş, Bulut tarafından çalılar temizlendikten sonra bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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