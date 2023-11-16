Düzce'de çalılıkta mahsur kalan büyükbaş hayvan kurtarıldı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, dikenli çalıların arasında çamura saplanmış halde bulunan büyükbaş hayvan kurtarıldı.

Yaka Mahallesi'nde besici Tolga Mert Bulut'un 2 gün önce meraya otlatmaya çıkardığı büyükbaş hayvanlarından biri kayboldu.

Mahalleyi araştıran Bulut, hayvanını 2 gün sonra kırsalda dikenli çalıların arasında buldu.

Çamura saplanmış haldeki büyükbaş, Bulut tarafından çalılar temizlendikten sonra bulunduğu yerden çıkarıldı.

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