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        Düzce'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

        Düzce'de tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:26 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:34
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        Düzce'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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        Düzce'de tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkeze bağlı Koçyazı Mahallesi Adalı Sokak’ta bulunan Selçuk Şenek'e ait tek katlı betonarme evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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