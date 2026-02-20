Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da ramazanın ilk cuma namazı kılındı

        Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da ramazan ayının ilk cuma namazı eda edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 14:25 Güncelleme: 20.02.2026 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da ramazanın ilk cuma namazı kılındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da ramazan ayının ilk cuma namazı eda edildi.


        Düzce'de ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak isteyenler, camileri doldurdu.

        Akçakoca ilçe merkezinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'nde de yoğunluk yaşandı.

        Çocukların da aralarında olduğu cemaatin bir kısmı camide yer bulamayınca avluya serilen kilimlerin üzerinde namaz kıldı.

        Zonguldak'ta vatandaşlar, ramazanın ilk cuma namazını kıldı.

        Uzun Mehmet Camisi ile kent merkezindeki pek çok camiyi dolduranlar, cuma namazını eda etti.

        Karabük'teki camilerde de ramazan ayının ilk cuma namazı yoğun katılımla kılındı.

        Safranbolu ilçesindeki Köprülü Mehmet Paşa Camisi'ne gelenler, namaz öncesi hutbeyi dinledi.

        Daha sonra namaz kılan cemaat, dua etti.

        Bartın'da vatandaşlar, ramazan ayının ilk cuma namazı için camilere akın etti.

        Merkez Yukarı Halilbey Camisi'nde cemaatin bir kısmı, avlu ve kaldırımlara serilen kilimlerin üzerinde namaz kıldı.

        Namaz öncesi hutbeyi dinleyen cemaat, dua etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Çakmak gazı faciası! Yüzü ve göğsü yandı!
        Çakmak gazı faciası! Yüzü ve göğsü yandı!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!

        Benzer Haberler

        Beyaz örtüyle kaplı Topuk Yaylası havadan görüntülendi
        Beyaz örtüyle kaplı Topuk Yaylası havadan görüntülendi
        Ailelere önemli tavsiyeler: "Çocuklar daha fazla risk altında"
        Ailelere önemli tavsiyeler: "Çocuklar daha fazla risk altında"
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Düzce'de gaziler ve şehit yakınları iftar sofrasında buluştu
        Düzce'de gaziler ve şehit yakınları iftar sofrasında buluştu
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Badmintonda şampiyonlara ödülleri verildi
        Badmintonda şampiyonlara ödülleri verildi