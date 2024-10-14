Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" etkinliği gerçekleştirildi

        Düzce'nin Çilimli ilçesinde "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 15:36 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" etkinliği gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'nin Çilimli ilçesinde "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Çilimli Millet Bahçesi'nde bulunan ve işletmesini kadın kooperatifinin yürüttüğü restoranda düzenlenen programda, kentte üretim yapan kadın çiftçiler bir araya geldi.

        Programda konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce'de farklı alanlarda üretim yapan 6 binden fazla kadın çiftçi olduğuna dikkati çekerek, "Hem kadın milletvekili olarak hem de bu şehrin bir evladı olarak, kadınların üretime katılması için elimizden ne geliyorsa yapma gayreti içerisindeyiz." dedi.

        Büyük Türkiye hayali doğrultusunda üretimin önemine değinen Keşir, "Büyük Türkiye, mutlaka üreterek olacak. Bu noktada, erkeklerin istihdama katılma oranı neredeyse doyma noktasına ulaştı. Yani erkek nüfusunun yarısı istihdamın içerisinde. Kadınları da üretime, istihdama katmadığımızda biz asla büyük ülke olamayız." diye konuştu.

        Vali Selçuk Aslan da il genelinde 750 bin dekar alanda tarımsal üretim yapıldığını belirterek, "İilmizde 29 bin kayıtlı çiftçimiz var. Bunun 6 binden fazlasını kadın çiftçiler oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

        Programa AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, kurum müdürleri ve kadın çiftçiler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        İlkokulda taciz iddiası: Şüpheli serbest bırakıldı, veliler tepki gösterdi
        İlkokulda taciz iddiası: Şüpheli serbest bırakıldı, veliler tepki gösterdi
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        3. madde tartışması
        3. madde tartışması
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        "Hesabını verecek"
        "Hesabını verecek"
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolunda otomobil, TIR'a çarptı: 4 yaralı
        Anadolu Otoyolunda otomobil, TIR'a çarptı: 4 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Batman'da 35 yıl önce vatani görevini yapan arkadaş grubu Düzce'de buluştu
        Batman'da 35 yıl önce vatani görevini yapan arkadaş grubu Düzce'de buluştu
        Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan aracından inen sürücü otomobilin çarpması so...
        Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan aracından inen sürücü otomobilin çarpması so...
        Türk araştırmacıların tespit ettiği gök cismi "asteroit" olarak tescillendi
        Türk araştırmacıların tespit ettiği gök cismi "asteroit" olarak tescillendi
        Otoyolda zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
        Otoyolda zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı