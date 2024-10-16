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        Düzce'de temizlik malzemesi üreten fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

        Düzce'de endüstriyel temizlik malzemesi üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 00:53 Güncelleme: 16.10.2024 - 01:10
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        Düzce'de temizlik malzemesi üreten fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti
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        Düzce'de endüstriyel temizlik malzemesi üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Beyköy 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel temizlik malzemesi üreten fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Düzce ve Beyköy'den çok sayıda itfaiye, arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Patlama ihtimaline karşı bölge güvenlik çemberine alındı, ekiplerin dışında hiç kimse fabrikaya yaklaştırılmadı.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında hasar oluştu.

        Öte yandan, soğutma çalışmalarının ardından bölgeyi ziyaret eden Düzce Valisi Selçuk Aslan, itfaiye personeli ve fabrika yetkililerinden bilgi aldı.

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