Düzce'de temizlik malzemesi üreten fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

Öte yandan, soğutma çalışmalarının ardından bölgeyi ziyaret eden Düzce Valisi Selçuk Aslan, itfaiye personeli ve fabrika yetkililerinden bilgi aldı.

Patlama ihtimaline karşı bölge güvenlik çemberine alındı, ekiplerin dışında hiç kimse fabrikaya yaklaştırılmadı.

İhbar üzerine bölgeye Düzce ve Beyköy'den çok sayıda itfaiye, arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Beyköy 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel temizlik malzemesi üreten fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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