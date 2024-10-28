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        Cumhuriyet'in ilanının sembollerinden "gazeteci çocuk", Düzce sokaklarında maziyi canlandırdı

        Düzce'de, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Devleti Cumhuriyettir" manşetli temsili gazete dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 11:20 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:27
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        Cumhuriyet'in ilanının sembollerinden "gazeteci çocuk", Düzce sokaklarında maziyi canlandırdı
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        Düzce'de, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Devleti Cumhuriyettir" manşetli temsili gazete dağıtıldı.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yapılan etkinlikte, Cumhuriyet'in ilanının sembolleri arasında yer alan "gazeteci çocuk" Düzce sokaklarına çıktı.

        Dönemin kıyafetlerini giyerek "Yazıyor, Cumhuriyet'in ilanını yazıyor" sözleriyle sokakları dolaşan çocuk, "Türkiye Devleti Cumhuriyettir" manşetini taşıyan gazeteyi vatandaşlara dağıttı.

        Hem duygusal hem de gururlandıran görüntülere sahne olan etkinlikte gazeteyi alan vatandaşlar, Cumhuriyet'in ilelebet yaşaması temennisinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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