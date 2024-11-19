Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Gezen Sinema Tırı, "beyaz perde"yi Düzce'deki köy okullarına taşıyor

        Düzce'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat İçin Yolaçık Derneği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında hazırlanan Gezen Sinema Tırı, 15 gün boyunca köy okullarında eğitim gören öğrencilere sinema izletecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 15:34 Güncelleme: 19.11.2024 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gezen Sinema Tırı, "beyaz perde"yi Düzce'deki köy okullarına taşıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat İçin Yolaçık Derneği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında hazırlanan Gezen Sinema Tırı, 15 gün boyunca köy okullarında eğitim gören öğrencilere sinema izletecek.

        Sinema salonlarına ulaşımı kolay olmayan veya sinemaya gitme imkanı bulamamış çocuklar için tasarlanan tırın kentteki ilk durağı, Aydınpınar Köyü İlkokulu oldu. Öğrenciler, sinema filmleri izlemelerinin yanı sıra eğlenceli etkinliklerle de keyifli vakit geçirdi.

        Dernek Başkanı ve proje sorumlusu Erol Ercan Gözen, AA muhabirine, 2017 yılında yola çıktıklarını ve neredeyse bütün Türkiye'yi gezdiklerini söyledi.

        Gözen, projenin amacının daha önce hayatında hiç sinemaya gidememiş çocukları sinema salonunda buluşturmak olduğunu belirterek, "74 il oldu bugüne kadar, yaklaşık 760 ilçe. Bugün Düzce'deyiz. Çok zengin kültürleri içerisinde barındıran bir ilimiz. Aydınpınar İlkokulu'nda program yapıyoruz. Çocuklarla buluşmaya devam ediyoruz." dedi.

        Kendilerini adeta bir belgeselin içerisinde bulduklarını dile getiren Gözen, "Doğu, Güney Doğu bütün illeri ilçe ilçe dolaştık. Düzce'de de yaklaşık 8 ilçemiz var. 15 güne yakın kalacağız burada. Bütün çocuklara ulaşmaya gayret ediyoruz. Bugün ilk günümüz, ilgi çok iyi. Düzce'nin misafirperverliği çok iyi." diye konuştu.

        Proje kapsamında açık hava sinema gösterimleri ve konserleri düzenlediklerini aktaran Gözen, kış mevsiminde kapalı salon formatında Türkiye turuna devam ettiklerini kaydetti.

        Öğrencilerden 9 yaşındaki Akif Hamza Özder, "Film izledik, dans ettik. Güzel buldum. Çok güzeldi. Öğretmenime sinemaya hiç gitmediğimi söylemiştim." diye konuştu.

        Çocuklardan Elif Asel Mezarcı ve Amine Coşkun, çok eğlendiklerini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okulda kahreden olay! Pencereden düştü!
        Okulda kahreden olay! Pencereden düştü!
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Kış lastiği zorunluluğuna geri sayım
        Kış lastiği zorunluluğuna geri sayım
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        Kuraklık Ula Göleti'ni de vurdu: 50 metre çekildi
        Kuraklık Ula Göleti'ni de vurdu: 50 metre çekildi
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Ekmek almaya giderken ölüm!
        Ekmek almaya giderken ölüm!
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Siz de ‘Dünyanın Uğultusu’nu duyanlardan mısınız?
        Siz de ‘Dünyanın Uğultusu’nu duyanlardan mısınız?
        Eşini görüntülü arayıp çocuklarının boğazına bıçak dayayan babanın ifadesi ortaya çıktı
        Eşini görüntülü arayıp çocuklarının boğazına bıçak dayayan babanın ifadesi ortaya çıktı
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        Uyku kalitesi ve uyku problemleri beynin yaşlanma hızını etkiliyor
        Uyku kalitesi ve uyku problemleri beynin yaşlanma hızını etkiliyor

        Benzer Haberler

        Bolu Dağı'ndan geçen sürücüler mola yerlerinde zirveden manzarayı izliyor
        Bolu Dağı'ndan geçen sürücüler mola yerlerinde zirveden manzarayı izliyor
        Bolu Dağı geçişinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bolu Dağı geçişinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Düzce'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Düzce'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Düzce'de uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı
        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
        Hazan renkleri eşliğinde akan Aktaş Şelalesi, ziyaretçilerine tabiatın ahen...
        Hazan renkleri eşliğinde akan Aktaş Şelalesi, ziyaretçilerine tabiatın ahen...