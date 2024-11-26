Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de sis

        D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu bölgesinde sis etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 15:42 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de sis
        ABONE OL
        ABONE OL

        D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu bölgesinde sis etkili oluyor.

        Kara yolunun Şifalısu, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde etkisini gösteren sis nedeniyle güzergahı kullanan sürücüler trafikte dikkatli seyrediyor.

        Trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        Tek rakibi PSG!
        Tek rakibi PSG!
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Buffett servetini neden ailesine bırakmıyor?
        Buffett servetini neden ailesine bırakmıyor?
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"

        Benzer Haberler

        Düzce'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı
        Düzce'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı
        Minibüsün çarptığı yaya öldü
        Minibüsün çarptığı yaya öldü
        Kaynaşlı ilçesinde eğitime kar engeli
        Kaynaşlı ilçesinde eğitime kar engeli
        Düzce'de midibüsün çarptığı yaya öldü
        Düzce'de midibüsün çarptığı yaya öldü
        KADEM'den "Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" açıklaması
        KADEM'den "Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" açıklaması
        Düzce'de kar tatilinin keyfini çocuklar çıkardı
        Düzce'de kar tatilinin keyfini çocuklar çıkardı