Düzce'de sis
D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu bölgesinde sis etkili oluyor.
D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu bölgesinde sis etkili oluyor.
Kara yolunun Şifalısu, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde etkisini gösteren sis nedeniyle güzergahı kullanan sürücüler trafikte dikkatli seyrediyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
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