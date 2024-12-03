Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de özel bireylerin istihdam edildiği kafede Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

        Düzce'de özel bireylerin istihdam edildiği kafede Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 17:03 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de özel bireylerin istihdam edildiği kafede Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de özel bireylerin istihdam edildiği kafede Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Düzce Belediyesince 9 yıl önce dezavantajlı bireylerin toplumsal hayata adapte olabilmeleri için hizmete açılan ve çalışanlarının tamamı özel gereksinimli bireylerden oluşan Kusursuz Kafe'de düzenlenen etkinliğe Vali Selçuk Aslan, eşi Pınar Aslan ile katıldı.

        Aslan, müzik eşliğinde yemek ikramıyla başlayan etkinlikte, kafenin engelli 17 çalışanı için hazırlanan pastayı kesti.

        Kusursuz Kafe'nin yurt genelinde örnek teşkil eden bir işletme olduğunu belirten Aslan, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın örgütlenmesiyle beraber Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplumumuz içerisinde özel bireylerin ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Özel bireylerimize imkan sunulduğunda öz becerilerini ne kadar çok geliştirebildiklerini gördük ve bundan büyük mutluluk duyduk. Hayatı özel kardeşlerimizle birlikte yaşamaktayız. Türkiye Cumhuriyeti'nde özellikle son 20 yılda yapılan mevzuat düzenlemelerine bağlı kamusal hizmetler özel insanlarımıza rahat ulaşabilir hale getirildi." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Narin cinayetini örtbas soruşturmasında ifadeler dosyada!
        Narin cinayetini örtbas soruşturmasında ifadeler dosyada!
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?

        Benzer Haberler

        Down sendromlu Melisa judoyla hayatına artı değer kattı
        Down sendromlu Melisa judoyla hayatına artı değer kattı
        AK Parti Gölyaka İlçe Kadın Kolları Teşkilatı 7. Olağan Kongresi yapıldı
        AK Parti Gölyaka İlçe Kadın Kolları Teşkilatı 7. Olağan Kongresi yapıldı
        Çöp konteynerini ateşe verip kaçtı; o anlar kamerada
        Çöp konteynerini ateşe verip kaçtı; o anlar kamerada
        Gölyaka'da kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele afiş ve pankartlarla an...
        Gölyaka'da kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele afiş ve pankartlarla an...
        Düzce'de engelliler, çalışanları özel bireylerden oluşan kafede günlerini k...
        Düzce'de engelliler, çalışanları özel bireylerden oluşan kafede günlerini k...
        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan hırsızlık hükümlüsü tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan hırsızlık hükümlüsü tutuklandı