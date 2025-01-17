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        Düzce'de hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

        Düzce'de D-100 kara yolunda hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 13:30 Güncelleme: 17.01.2025 - 13:30
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        Düzce'de hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
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        Düzce'de D-100 kara yolunda hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

        B.T.Y. idaresindeki 34 HMJ 299 plakalı hafif ticari araç, Öztürkler ışıklı kavşak mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan H.N. yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü H.N. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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