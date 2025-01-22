Düzce'de 23 düzensiz göçmen yakalandı, 2 zanlı gözaltına alındı
Düzce'de ülkeye yasa dışı yollardan giren 23 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli yakalandı.
Düzce'de ülkeye yasa dışı yollardan giren 23 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli yakalandı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşova ilçesi Adaköy mevkiinde bir tırdan yabancı uyruklu kişilerin indiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, arazi, bahçe ve çevre köylerde yaptıkları taramalarda Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyrukluların tırdan indikten sonra dağıldıkları mahalle, bahçe ve arazilerde dolaştıkları anlar güvenlik ve cep telefonu kameralarıyla kayda alındı.
Düzensiz göçmenleri taşıdığı tespit edilen 63 AEG 283 plakalı tır ise Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pamukova ilçesinde durduruldu.
Tır şoförü ve yanındaki 1 kişi gözaltına alındı.
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