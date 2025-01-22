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        Düzce'de 23 düzensiz göçmen yakalandı, 2 zanlı gözaltına alındı

        Düzce'de ülkeye yasa dışı yollardan giren 23 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 18:24 Güncelleme: 22.01.2025 - 18:24
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        Düzce'de 23 düzensiz göçmen yakalandı, 2 zanlı gözaltına alındı
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        Düzce'de ülkeye yasa dışı yollardan giren 23 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli yakalandı.

        Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşova ilçesi Adaköy mevkiinde bir tırdan yabancı uyruklu kişilerin indiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, arazi, bahçe ve çevre köylerde yaptıkları taramalarda Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyrukluların tırdan indikten sonra dağıldıkları mahalle, bahçe ve arazilerde dolaştıkları anlar güvenlik ve cep telefonu kameralarıyla kayda alındı.

        Düzensiz göçmenleri taşıdığı tespit edilen 63 AEG 283 plakalı tır ise Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pamukova ilçesinde durduruldu.

        Tır şoförü ve yanındaki 1 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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