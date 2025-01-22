Düzce'de 23 düzensiz göçmen yakalandı, 2 zanlı gözaltına alındı

Yabancı uyrukluların tırdan indikten sonra dağıldıkları mahalle, bahçe ve arazilerde dolaştıkları anlar güvenlik ve cep telefonu kameralarıyla kayda alındı.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, arazi, bahçe ve çevre köylerde yaptıkları taramalarda Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

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