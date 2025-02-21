Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Düzce'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İstilli köyünde bir iş yerinde kaçak silah imal edildiği bilgisi üzerine işletmeciyi takibe aldı.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli markalarda ve ebatlar 10 tabanca, mermi ve çok sayıda silah parçası ile silah yapımı ve tamirinde kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.