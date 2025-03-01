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        Düzce Üniversitesinde ihtiyaç sahiplerine iftar verilecek

        Düzce Üniversitesinde (DÜ), kurum ve derneklerin işbirliğinde ihtiyaç sahipleri için iftar organizasyonu yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 18:29 Güncelleme: 01.03.2025 - 18:29
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        Düzce Üniversitesinde ihtiyaç sahiplerine iftar verilecek
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        Düzce Üniversitesinde (DÜ), kurum ve derneklerin işbirliğinde ihtiyaç sahipleri için iftar organizasyonu yapılacak.

        DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Düzce Valiliği, İl Müftülüğü, DÜ Rektörlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Düzce Şubesi, DÜ İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii ve Kültür Merkezi Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Yıltaş Vakfı arasında "Ramazan Ayı İftar Organizasyonu İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        Protokol kapsamında, ramazanda hafta içi 5 gün Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camisi altında ihtiyaç sahiplerine yönelik iftar organizasyonu düzenlenecek.

        Kurumların işbirliği ve koordinasyonuyla hayata geçirilen organizasyonla ramazanın rahmet ve bereket iklimi içerisinde birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

        Protokolün hayırlı olmasını temenni eden Vali Selçuk Aslan, DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, İl Müftüsü Osman Aydın ile kurumların yöneticilerinin ramazan ayını tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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