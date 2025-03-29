İki metropol arasında bulunan Düzce'de otoyol jandarması bayram mesaisinde

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - AHMET ÇELİK - Düzce Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan önemli güzergahlardan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşların güvenli seyahati için görev başında olacak.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Düzce Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Ekim 2024'ten bu yana İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Otoyolda karadan ve havadan yapılan denetimlerle trafik kuralı ihlaline ve suça geçit vermeyen otoyol jandarması, Ramazan Bayramı'na yönelik tedbirler aldı.

Otoyolun 60 kilometrelik Düzce kesiminde 26 jandarma otoyol timi, bayram tatili boyunca yol güvenliğini sağlamak için 7/24 esasına göre görev yapacak.

Jandarma personeli, güzergahın güvenliği ve takibinde Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ve yaka kamerası gibi yerli üretim teknolojik cihazlardan da destek alıyor.

Aynı anda 4 şeridi takip edebilme özelliğine sahip MESAN Elektronik Sanayi Ticaret AŞ tarafından geliştirilen MTS, aracın hızını, şeridini, sınıfını, konumunu, saat ve tarih bilgileriyle belirleyerek, yüksek çözünürlüklü ihlal görüntüsüyle otomatik ihlal dosyası oluşturuyor. Ayrıca gece görüşü özelliği bulunan sistem, ekiplerin geceleri de hız denetimi ve yol kontrolü yapmalarına olanak tanıyor.