Düzce Valisi Aslan ve Belediye Başkanı Özlü'den Ramazan Bayramı mesajı
Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, Ramazan Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.
Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, Ramazan Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.
Vali Aslan mesajında, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan ayını uğurlamanın hüznünün yaşandığını belirterek, "Sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde mübarek Ramazan Bayramı'na kavuşmanın heyecanı ve mutluluğu gönüllerimizi fethetmiş durumdadır. Başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin, sizlerin, ailelerinizin ve sevdiklerinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bayramın, kırgınlıkların giderilmesi, küskünlerin barışması için de önemli fırsat olduğunu vurgulayan Aslan, "Kadim geleneğimizde bayramlar, akrabalık ilişkilerinin pekiştirilmesi, öksüz ve yetimlerin hatırlanması ve dostlukların perçinlenmesi için hepimize imkanlar sunmaktadır. Bu bayramın da aramızdaki bağları sıkılaştırmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Vali Aslan, bayramda yola çıkacak vatandaşlara, sevdiklerinin ve başkalarının canlarını tehlikeye atacak adımlardan kaçınmaları, trafik kurallarına uymaları ve dikkatle seyahat etmeleri çağrısı yaptı.
Belediye Başkanı Özlü ise İslam dünyasında yaşanan zulümler ve haksızlıklar her ne kadar üzse de birlik ve beraberliği perçinleyen bayramların çok önemli olduğunu vurguladı.
Bayramların saygı, sevgi ve hürmetin yeniden hatırlanacağı özel günler olduğunu belirten Özlü, mesajında, "Ramazan Bayramı'mız hem ülkemizde itidal sürecinin başlamasına hem de Filistin'de evinden, yurdundan edilen kardeşlerimizin kalıcı barış içinde yaşamasına vesile olsun. Yüce Allah, dualarımızda geçirdiğimiz her isteğimizi hakkımızda hayırlı ise kabul etsin, ulaşmamızı nasip etsin. Bu vesileyle başta Düzceli hemşehrilerim olmak üzere Türk-İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Rabbim bizleri bir sonraki Ramazan-ı Şerif'e ve bayrama sağlık, huzur ve bereket içinde ulaştırsın, birliğimiz ve bütünlüğümüz daim olsun." ifadelerine yer verdi.
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