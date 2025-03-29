Düzce Valisi Aslan ve Belediye Başkanı Özlü'den Ramazan Bayramı mesajı

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, Ramazan Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Vali Aslan mesajında, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan ayını uğurlamanın hüznünün yaşandığını belirterek, "Sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde mübarek Ramazan Bayramı'na kavuşmanın heyecanı ve mutluluğu gönüllerimizi fethetmiş durumdadır. Başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin, sizlerin, ailelerinizin ve sevdiklerinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bayramın, kırgınlıkların giderilmesi, küskünlerin barışması için de önemli fırsat olduğunu vurgulayan Aslan, "Kadim geleneğimizde bayramlar, akrabalık ilişkilerinin pekiştirilmesi, öksüz ve yetimlerin hatırlanması ve dostlukların perçinlenmesi için hepimize imkanlar sunmaktadır. Bu bayramın da aramızdaki bağları sıkılaştırmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Aslan, bayramda yola çıkacak vatandaşlara, sevdiklerinin ve başkalarının canlarını tehlikeye atacak adımlardan kaçınmaları, trafik kurallarına uymaları ve dikkatle seyahat etmeleri çağrısı yaptı.