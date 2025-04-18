Düzce'de ambulans helikopter 4 günlük bebek için havalandı

Kısa sürede yapılan hazırlıkların ardından yönlendirilen ve Düzce Üniversitesi Stadı'na inen hava ambulansıyla bebek, İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören 4 günlük bebek, Aort koarktasyonu (kalpten çıkan ve vücuda kanı götüren ana atardamarın daralması) saptandı.

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