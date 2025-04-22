CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi.

CHP İl Başkanlığına ziyaretinde partililerle bir araya gelen Bağcıoğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Özgür Özel'in Genel Başkan seçilmesinin ardından yeni yönetimle il ve ilçelerde öncelikle şehit ailelerini, gazi derneklerini ve emekli asker derneklerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Bağcıoğlu, şehit ailelerinin ve gazilerin sorunlarını dinlemek, onların yanında olmak amacıyla bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Atatürk'ün dediği gibi aziz şehitlerimiz toprak altındaki ulu köklerimiz, gazilerimiz de yaşayan anıtlardır. Amacımız, onlara Türk milletinin vefa duygularını göstermek ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak neler yapabileceğimizi belirlemek." dedi.

"Terörsüz Türkiye" hedefiyle yürütülen sürece yönelik de açıklamalarda bulunan Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız bu konuyla ilgili çeşitli kriterler ifade etti. Sürecin şeffaf yürümesi, TBMM kontrolünde yürümesi gerektiğini ifade ederek, 'şehit aileleri ve gazilerimizin yüzlerine bakılamayacak hiçbir sürecin içinde olmayacağını' açıkça belirtti. Biz de şehit aileleri ve gazilerin, siyaset dışı olarak tepkilerini alıyoruz. Onlar da mağdur bir taraf olarak, en kıymetlilerini kaybetmiş bir taraf olarak açıkça fikirlerini ifade ediyor. Zaten dernekleri de bu konudaki düşüncelerini, demokratik haklarını kullanarak, görüşlerini ifade ediyor."