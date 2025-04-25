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        Düzce'de iklim değişikliğinin fındık üretimine olası etkileri çalıştayda ele alındı

        Düzce Üniversitesi (DÜ) Fındık Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜFAM) tarafından "İklim Değişikliğinin Fındık Üretimi Üzerine Olası Etkileri: Düzce Örneği" çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 17:33 Güncelleme: 25.04.2025 - 17:57
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        Düzce'de iklim değişikliğinin fındık üretimine olası etkileri çalıştayda ele alındı
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        Düzce Üniversitesi (DÜ) Fındık Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜFAM) tarafından "İklim Değişikliğinin Fındık Üretimi Üzerine Olası Etkileri: Düzce Örneği" çalıştayı düzenlendi.

        DÜ'den yapılan açıklamada, çalıştayda fındık tarımının geleceğini tehdit eden kuraklık ve iklim değişikliği etkilerinin bilimsel olarak değerlendirdiği belirtildi.

        Küresel iklim değişikliğinin özellikle sıcaklık artışı ve yağış düzensizlikleri yoluyla fındık tarımı üzerindeki potansiyel etkilerinin kapsamlı şekilde analiz edildiği vurgulanan açıklamada, "Sıcaklık stres indeksine dayalı senaryolarla, 2100 yılına kadar Düzce'de fındık üretiminin karşılaşabileceği riskler net biçimde ortaya konuldu." ifadesine yer verildi.

        DÜFAM'ın bölgesel ve ulusal düzeyde sürdürülebilir fındık üretimi için iklim değişikliğine karşı bilimsel temelli stratejiler geliştirme misyonuna önemli katkı sunduğu aktarılan açıklamada, DÜFAM'ın misyon ve vizyonu doğrultusunda iklim direnci yüksek fındık tarımının geleceğini şekillendirmeye yönelik katma değerli çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

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