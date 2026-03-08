Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Sevimli kedi "Şükufe" kursiyerlerin neşe kaynağı oldu

        ÖMER ÜRER - Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarınca (BELMEK) sokaktan sahiplenilen kedi, kursiyer ve usta öğreticilerin maskotu haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 11:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sevimli kedi "Şükufe" kursiyerlerin neşe kaynağı oldu

        ÖMER ÜRER - Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarınca (BELMEK) sokaktan sahiplenilen kedi, kursiyer ve usta öğreticilerin maskotu haline geldi.

        Sahipsiz hayvanların sahiplenilmesine yönelik yaklaşık 2 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında BELMEK bahçesinde annesiz kalan kedi yavrusuna kucak açıldı.

        Merkez bünyesinde kursiyerler tarafından yuva yapılan ve "Şükufe" ismi verilen kedi yavrusu, zamanla buraya alışarak kursiyerlerin ve çalışanların neşe kaynağı oldu.

        Sempatik tavırlarıyla kursiyerlerin ilgisini çeken kedi, resim dersleri sırasında sınıflara girerek kursiyerlerin kucağına oturuyor, masaların üzerinde dolaşıyor, kalemlerle oynuyor.

        - "Aslında biz onu değil, o bizi seçti diyebiliriz"

        Görsel sanatlar öğreticisi Hülya Hamurci, AA muhabirine, Şükufe'nin, kursiyerlerin ve çalışanların ilgi odağı olduğunu söyledi.

        Hayvanın zamanla merkezdeki çalışanlar ve kursiyerlerle kaynaştığını anlatan Hamurci, "Kursiyerlerle oynuyor ve onlar resim yaparken kaleme müdahale ediyor. Bunu sevimli şekilde yapıyor. Rahatsız edici hareketleri yok ve asla tırmalamıyor. Onu da sanat eğitimiyle mi uysal yaptık bilmiyorum." diye konuştu.

        Hamurci, kedi yavrusunun merkezin maskotu haline geldiğini belirterek, "İki yıldır bizimle birlikte. Birbirimize çok alıştık. Kara kediler kendilerini pek sevdirmez. Benim de bir kedim var Şukufe'ye benzeyen, o kendini hiç sevdirmiyor. Bunun doğası biraz farklı. Her yerde bizimle. Aslında biz onu değil, o bizi seçti diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

        Kediyle aralarında güçlü bağ oluştuğundan bahseden Hamurci, "Her gün burada onunlayız. Olmadığında gözümüz onu arıyor. Buradaki kağıdı, kalemi, her şeyi çok seviyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Hukuki zafer kazandı
        Hukuki zafer kazandı
        Kar erimesi çığ riskine yol açtı! 2 bölgeye uyarı!
        Kar erimesi çığ riskine yol açtı! 2 bölgeye uyarı!
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        Tacın sahibi oldu
        Tacın sahibi oldu
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın!
        Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın!
        Nefes kesen operasyon
        Nefes kesen operasyon
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!

        Benzer Haberler

        Hamileyken enkazda hayat kurtardı Gönüllü kadınlar afetlerde en ön safta ye...
        Hamileyken enkazda hayat kurtardı Gönüllü kadınlar afetlerde en ön safta ye...
        90 yaşındaki ninesiyle şiddete dikkat için Düzce'yi dolaştı Aracına astığı...
        90 yaşındaki ninesiyle şiddete dikkat için Düzce'yi dolaştı Aracına astığı...
        Türkiye Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Özyıldırım, Düzce'de son...
        Türkiye Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Özyıldırım, Düzce'de son...
        Samandere Şelalesi'nin debisi eriyen karla yükseldi
        Samandere Şelalesi'nin debisi eriyen karla yükseldi
        Kanepeyi motosikletle taşıdılar
        Kanepeyi motosikletle taşıdılar
        Öğrenciler Yeşilayın etkinlikleriyle bağımlılık konusunda farkındalık kazan...
        Öğrenciler Yeşilayın etkinlikleriyle bağımlılık konusunda farkındalık kazan...