Düzce Belediye Başkanı Özlü, yapımı süren projeleri inceledi

        Düzce Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 13:35
        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kentte yapımı devam eden projeleri inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özlü, "atılım yılı" olarak ilan ettiği 2026'da şehirde hayata geçirilen projeleri, saha ziyaretleriyle takip ediyor.

        Bu kapsamda Özlü, Cedidiye Kent Meydanı Projesi'nin 2. etap alanı, Anıt Eser inşaat sahası, yapımı tamamlanan Tuhafiyeciler Pazaryeri ve Fuar Alanı, Beltaş Sanayi Sitesi'nin 2. ve 3. etap inşaatları ile Basmacılar Çarşısı'nın bulunduğu alanda yapımı süren Zincirlikuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özlü, "Düzce'mizin her köşesine dokunmak, vatandaşlarımızın hayatını biraz daha kolaylaştırmak, biraz daha güzelleştirmek için kalıcı eserler meydana getirmeye devam edeceğiz. Günü kurtaran değil, geleceği kurtaran anlayışla çalışmaya devam." ifadesini kullandı.

