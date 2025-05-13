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        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 01:24 Güncelleme: 13.05.2025 - 01:29
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        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden F.Y.T. idaresindeki 59 AEL 989 plakalı otomobil, Paşakonağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

        Kazada otomobilde bulunan H.T. (40), H.E.T. (3), E.H.T. (3) ile Ö.A.T. (8) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre tek şeridi ulaşıma kapanan otoyolda trafik, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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