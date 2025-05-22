Düzce'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Düzce'de bir kıraathanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Düzce'de bir kıraathanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak'ta bulunan bir kıraathanede karşılaşan S.Ü. ile S.A. tartışmaya başladı.
Sözlü olarak başlayan tartışma sokakta devam ederek arbedeye dönüştü. Kavgada S.Ü, üzerinde bulunan silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Silahtan çıkan mermilerden yaralanan S.A. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan S.Ü. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan, olay sırasında silahtan çıkan mermiler çevredeki işyerlerine isabet ederek camlarını kırdı.
Polis ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.
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