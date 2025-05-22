Düzce'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Olay yerinden kaçan S.Ü. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Sözlü olarak başlayan tartışma sokakta devam ederek arbedeye dönüştü. Kavgada S.Ü, üzerinde bulunan silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak'ta bulunan bir kıraathanede karşılaşan S.Ü. ile S.A. tartışmaya başladı.

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